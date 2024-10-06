В США завершение миссии посла Антонова назвали одной из трагедий современности

Экс-разведчик Риттер: Антонов предупредил Вашингтон о риске ядерной войны

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что завершение дипломатической миссии российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне является одной из величайших трагедий современности. Он написал в соцсети X, что теперь США упустили возможность наладить отношения с Россией.

«Когда… будет написана история этого этапа американо-российских отношений, пребывание посла Антонова в Вашингтоне войдет в историю как одна из величайших дипломатических неудач Соединенных Штатов», — подчеркнул Риттер.

Бывший разведчик заметил, что Антонов был одним из немногих дипломатов, стремящихся к улучшению отношений между государствами. Он напомнил, что российский посол откровенно предупредил США о риске ядерной войны в случае дальнейшей эскалации конфликта. Антонов был «нужным человеком в нужное время», однако после его отставки Вашингтон упустил свой шанс.

Ранее сообщалось, что Анатолий Антонов вернулся в российскую столицу после завершения работы в качестве посла РФ в Вашингтоне. Спецборт дипломата сел в аэропорту Внуково-2.