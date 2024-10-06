Антонов вернулся в Москву после завершения работы в качестве посла России в США

ТАСС: Антонов вернулся в Москву после работы в качестве посла России в США

Бывший посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Москве после завершения работы на посту. Об этом сообщил ТАСС.

Самолет экс-главы российского диппредставительства в Вашингтоне приземлился в аэропорту «Внуково 2». Новый посол пока не назначен.

Антонов занял должность в качестве посла России в США в августе 2017 года. Он руководил работой российского посольства в США. 5 октября стало известно о завершении его деятельности.

Перед прекращением работы Антонов заявил об угрозах в США, которые поступали в его адрес. По словам посла, находиться в стране становится все труднее. Помимо угроз, он упомянул «демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны».

