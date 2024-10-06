Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин погиб на СВО

Оппозиционер Ильдар Дадин, в честь которого назвали статью УК РФ, погиб на СВО

Российский оппозиционер Ильдар Дадин, в честь которого назвали статью о «нарушении массовых беспорядков», погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, воевавший за ВСУ Дадин погиб под Харьковом. Подробностей случившегося на данный момент нет.

Оппозиционер, которого в 2015 году приговорили к трем годам тюрьмы за неоднократные нарушения на митингах, с началом СВО покинул Россию и уехал в Польшу. Сообщается также, что в июне 2023 года он вступил в «Сибирский батальон» ВСУ и получил позывной «Ганди».

Ранее стало известно, что в России собираются создать компьютерную игру про специальную военную операцию.