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10:12, 6 октября 2024Бывший СССР

Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин погиб на СВО

Оппозиционер Ильдар Дадин, в честь которого назвали статью УК РФ, погиб на СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский оппозиционер Ильдар Дадин, в честь которого назвали статью о «нарушении массовых беспорядков», погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, воевавший за ВСУ Дадин погиб под Харьковом. Подробностей случившегося на данный момент нет.

Оппозиционер, которого в 2015 году приговорили к трем годам тюрьмы за неоднократные нарушения на митингах, с началом СВО покинул Россию и уехал в Польшу. Сообщается также, что в июне 2023 года он вступил в «Сибирский батальон» ВСУ и получил позывной «Ганди».

Ранее стало известно, что в России собираются создать компьютерную игру про специальную военную операцию.

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      Андрей Шеньшаков
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