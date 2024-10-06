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00:57, 6 октября 2024Наука и техника

В России одобрили создание компьютерной игры про СВО

Минобороны одобрило создание компьютерной игры про СВО

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Global Look Press

Минобороны России одобрило создание компьютерной игры «Отряд 22: ZOV» про специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что оборонное ведомство не финансирует создание игры, однако оказывает консультационные услуги. В частности, за это отвечает герой России Владислав Головин с позывным Струна.

Согласно задумке, игроку предстоит в интерактивной форме узнать о событиях в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке. Также, по мере продвижения, геймеры смогут ознакомиться с разными видами вооружения, военной техники и экипировки.

«Игровым процессом будут бои в реальном времени с возможностью включать тактическую паузу для оценки ситуации и раздачи приказов бойцам отряда. Это позволит приобщиться к продукту людям с разным игровым опытом, а также станет удобным для отработки разных подходов к решению боевой задачи в игре», — рассказал продюсер игры Александр Толкач.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года доля «пиратов» среди российских геймеров сократилась почти в два раза.

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      Евгений Силаев
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