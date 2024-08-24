Интерес россиян к пиратским видеоиграм рухнул

Школа разработки игр XYZ: доля «пиратов» среди российских геймеров упала до 38%

Во втором квартале 2024 года доля «пиратов» среди российских геймеров сократилась почти в два раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования онлайн-школы разработки игр и компьютерной графики XYZ.

Если в январе-марте этот показатель составлял 74 процента, то уже с апреля по июнь количество «пиратов» резко снизилось, достигнув 38 процентов, подчеркнули аналитики. Объективная стоимость пиратских копий игр во втором квартале оказалась на уровне 72 миллиардов рублей, тогда как в первом она была выше — 118 миллиардов рублей.

По мнению представителей XYZ, падение интереса произошло на фоне дефицита новых игр, вышедших за этот период. По мнению бывшего главы представительства Nintendo в России Яши Хаддажи, ситуация может быть связана и с более частым включением в игры сетевых функций, использование которых требует легального приобретения продукта.

Многие геймеры просто нашли приемлемый для них способ получения контента, изложил свой взгляд на снижение пиратства руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Ранее сообщалось о скачанных российскими геймерами играх на 324 миллиарда рублей. Речь идет об общей стоимости за весь 2023 год, уточнили в XYZ School. Для прошлого года был характерен рост таких скачиваний: на 4 процента к 2022 году. К числу самых популярных игр эксперты отнесли Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.

