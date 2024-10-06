Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 6 октября 2024Бывший СССР

Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

Зеленский отправил двух человек в США для обсуждения «плана победы»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в США начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Об этом он заявил в своем Telegram-канала.

Делегация направлена в Вашингтона для обсуждения «плана победы» перед его презентацией на встрече в формате «Рамштайн».

Ранее The Washington Post со ссылкой на украинских политологов и политиков сообщила, что в стране растет разочарование в «плане победы» Зеленского.

Отмечается, что в стране были высокие ожидания от поездки украинского лидера в США, однако в результате Киев оказался в подвешенном состоянии. Запад продолжит поддерживать Украину, однако этот вопрос не будет первостепенным, подчеркивают собеседники издания.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский «Искандер» ударил по судну в порту под Одессой. Там разгружали прибывшие из Европы снаряды

      Президент Израиля предложил создать ближневосточный аналог НАТО

      Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

      Макрон заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и Газе

      Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

      Нидерланды раскрыли сумму военной помощи Украине

      Озвучены данные первого экзитпола после голосования по строительству АЭС в Казахстане

      Telegram расширил перечень нарушений для подачи жалобы на публикацию

      В Британии указали на недоумение командиров ВСУ из-за ситуации в Донбассе

      В США рассказали об эффективности российской РЭБ против HIMARS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше