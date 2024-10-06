Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

Зеленский отправил двух человек в США для обсуждения «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в США начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Об этом он заявил в своем Telegram-канала.

Делегация направлена в Вашингтона для обсуждения «плана победы» перед его презентацией на встрече в формате «Рамштайн».

Ранее The Washington Post со ссылкой на украинских политологов и политиков сообщила, что в стране растет разочарование в «плане победы» Зеленского.

Отмечается, что в стране были высокие ожидания от поездки украинского лидера в США, однако в результате Киев оказался в подвешенном состоянии. Запад продолжит поддерживать Украину, однако этот вопрос не будет первостепенным, подчеркивают собеседники издания.