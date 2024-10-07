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19:15, 7 октября 2024Ценности

41-летняя актриса Дарья Мороз показала фото в откровенном комбинезоне

Актриса Дарья Мороз показала фото в латексном комбинезоне с микрошортами

Фото: @d_moroz

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз показала фото в откровенном образе с проб для фильма «Василиса и хранители времени». Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериала «Содержанки» снялась в корсетном латексном комбинезоне с микрошортами черного цвета. Она надела ботфорты на массивной платформе в тон наряду, накрасила губы красной помадой и подчеркнула глаза черными стрелками.

«Моя Даша — смесь Снежной Королевы с Леди Гагой», — охарактеризовала артистка своего персонажа.

Ранее в октябре 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина без штанов станцевала перед камерой.

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      Карина Черных
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