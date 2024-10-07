42-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике

Певица Наталья Подольская показала фигуру в черном слитном купальнике с вырезами

Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

42-летняя исполнительница разместила снимок, на котором похвасталась стройным телом в черном слитном купальнике, декорированном золотой фурнитурой, с вырезами в области груди и живота. На фото видно, что звезда находится в море, стоя напротив отеля.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Кроме того, она распустила длинные волосы, завитые в мелкие кудри.

В сентябре Наталья Подольская похвасталась фигурой в обтягивающем комбинезоне. Певица разместила ролик, в котором выполняла физические упражнения с гантелей в руках. Для занятий спортом она выбрала красный облегающий комбинезон.