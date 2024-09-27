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11:45, 27 сентября 2024Ценности

Наталья Подольская похвасталась фигурой в обтягивающем комбинезоне

Певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в обтягивающем комбинезоне

Кадр: @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в обтягивающем наряде в спортзале. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

42-летняя исполнительница разместила ролик, в котором выполняла физические упражнения с гантелей в руках. Для занятий спортом она выбрала красный облегающий комбинезон на тонких бретелях, который демонстрировал ее подтянутое тело. Волосы звезда собрала в низкий пучок и отказалась от косметики.

Ранее в сентябре Наталья Подольская показала лицо без макияжа. На размещенном фото знаменитость надела красную клетчатую рубашку и распустила длинные рыжие волосы.

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      Екатерина Ештокина
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