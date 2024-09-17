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17:19, 17 сентября 2024Ценности

Наталья Подольская показала лицо без макияжа

42-летняя певица Наталья Подольская показала лицо без косметики

Фото: @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская показала естественную внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

42-летняя исполнительница разместила снимок, на котором позировала, сидя за обеденным столом с тарелкой яблок. На фото видно, что она надела красную клетчатую рубашку и распустила длинные рыжие волосы. При этом звезда отказалась от косметических средств, демонстрируя натуральное лицо без дефектов.

В августе Подольская похвасталась фигурой в спортзале. Знаменитость снялась напротив зеркала в красном укороченном комбинезоне на тонких бретелях, который обтягивал ее тело и подчеркивал фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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