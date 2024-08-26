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11:04, 26 августа 2024Ценности

Наталья Подольская похвасталась фигурой в спортзале

Певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в коротком комбинезоне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в откровенном наряде в спортзале. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: @nataliapodolskaya

На размещенном фото 42-летняя исполнительница снялась напротив зеркала в красном укороченном комбинезоне на тонких бретелях, который обтягивал ее тело и подчеркивал фигуру. Звезда надела серые кроссовки и собрала волосы в низкий хвост. В то же время от макияжа она отказалась.

Ранее Подольская показала лицо без макияжа. Певица предстала, лежа на медицинской кушетке.

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      Екатерина Ештокина
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