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11:14, 7 октября 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в купальнике на пляже

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио. Фото: BO / SplashNews.Com / Legion-Media

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в купальнике на пляже в Лос-Анджелесе. Соответствующие снимки, сделанные папарацци, публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 43-летнюю манекенщицу во время игры в волейбол. На размещенных кадрах звезда предстала в слитном купальнике мятного оттенка с белой окантовкой и на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала стройное тело и подтянутые оголенные ягодицы.

Кроме того, Амбросио надела солнцезащитные очки спортивной модели и тонкую цепочку. Вдобавок она заплела волосы в небрежную косу и отказалась от макияжа на лице.

В сентябре Амбросио обнажила ягодицы во время игры в волейбол. Она предстала на фото в белом лонгсливе и трусах от бикини с принтом в технике тай-дай.

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      Карина Черных
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