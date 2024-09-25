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04:15, 25 сентября 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио обнажила ягодицы во время игры в волейбол

Фото: Backgrid / Legion-Media

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на пляже в Санта-Монике, Калифорния, США. Кадры приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 43-летнюю манекенщицу во время игры в волейбол. Она предстала на фото в белом лонгсливе и трусах от бикини с принтом в технике тай-дай, которые обнажали ее ягодицы.

Фото: Backgrid / Legion-Media

Также знаменитость надела серую бейсболку и солнцезащитные очки. Кроме того, она собрала волосы в хвост, закрепив их атласной резинкой, и накрасила ногти бордовым лаком.

В августе Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала Narcisse.

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      Карина Черных
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