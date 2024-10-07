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21:27, 7 октября 2024Силовые структуры

В Курске заочно арестовали двух иностранных журналистов

Суд Курска заочно арестовал журналистов Траини и Баттистини

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Курске заочно арестовали сотрудников итальянского телеканала TG1 Стефанию Баттистини и Симони Траини, снявших репортаж в Судже. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Журналистам заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ. Они будут находиться под стражей с момента задержания на территории России или с момента их экстрадиции.

В пресс-службе уточнили, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

17 августа стало известно о возбуждении уголовного дела против Баттистини и Траини. В эфире TG1 вышел репортаж из Суджи, репортеры показали поврежденную в ходе боев технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пообщались с местными жителями.

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      Марина Совина
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