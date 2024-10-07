Крупный российский производитель колбас обанкротился

Производитель колбас «Петровские деликатесы» подал иск о своем банкротстве

Петербургский производитель колбас и мясных продуктов ООО МПК «Петровские деликатесы» подал иск о своем банкротстве. Соответствующая информация размещена на сайте картотеки арбитражных дел.

Объем неисполненных долговых обязательств достиг 44,8 миллиона рублей. При этом, пишет «Деловой Петербург», сумма к взысканию по исполнительным производствам пока составляет только 16,5 миллиона рублей.

Компания является крупным представителем отрасли в Северо-Западном регионе, продукты ее торговой марки присутствуют на всей территории федерального округа. В 2023 году выручка компании упала на треть, до 919,6 миллиона рублей, а прибыль составила 4,3 миллиона.

Партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде в комментарии РБК отметила, что одной из причин подачи иска могла стать невозможность исполнения обязательств налогоплательщика. Отдельно она указала, что в Московском районном суде Санкт-Петербурга очень много дел о невыплате заработной платы, так что речь идет, похоже, о системном сбое.

Ранее стало известно, что одна из ведущих российских IT-компаний «Софтлайн» хочет подать иск в арбитражный суд о признании банкротом строительного предприятия Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Основания для обращения неизвестны.