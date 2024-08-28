Российская компания решила обанкротить структуру Минобороны

РБК: «Софтлайн» собрался обанкротить «Главное управление обустройства войск» МО

Российская IT-компания «Софтлайн», один из ведущих игроков на рынке СНГ, намерена подать иск в арбитражный суд о признании банкротом строительного предприятия Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Об этом со ссылкой на сообщение на портале «Федресурс», пишет РБК.

Основания для обращения не указаны. На 2024 год, по данным Rusprofile, военное ведомство контролирует ГУОВ через АО «Гарнизон». Последние данные о его выручке (68 миллиардов рублей) датированы 2017 годом.

Управления ГУОВ находятся во всех военных округах России. Основной задачей компании является строительство жилых зданий, культурных и спортивных объектов, образовательных учреждений и других зданий, необходимых для выполнения задач МО.

Экс-руководители ГУОВ не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, назначенный главой компании в ноябре 2019 года Евгений Горбачев был арестован в 2021 году по обвинению в хищении 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов Минобороны в Арктике.

Также в 2024 году был задержан по делу об откатах в рамках госконтрактов в строительной сфере бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который возглавлял компанию с октября 2015 года по март 2016-го.

Ранее иски к ГУОВ подавали Альфа-банк (2019 год, 6,3 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (2022 год, 19 миллиардов рублей) и даже само Минобороны (2016 год, 1,2 миллиарда рублей). В общей сложности с 2018 года судиться с подрядчиком хотели 214 компаний и индивидуальных предпринимателей.