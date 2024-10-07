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10:16, 7 октября 2024Путешествия

Блогершу и ее подругу сняли с рейса из-за вызывающих нарядов

DM: двух пассажирок сняли с рейса Spirit Airlines из-за укороченных топов

Фото: @teresa_aroundtheworld

Двух пассажирок сняли с рейса авиакомпании Spirit Airlines из-за вызывающих нарядов. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

Тревел-блогерша Тереза, у которой более 40 тысяч подписчиков, летела со своей подругой Тарой из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, США, чтобы там отпраздновать ее день рождения. Девушки были в свитерах, но в салоне сняли их из-за жары и остались в укороченных топах.

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После этого бортпроводник подошел к ним и велел прикрыться. Подруги попросили мужчину объяснить, какое правило дресс-кода они нарушили, и ситуация обострилась. Как пишет издание, в итоге одна из членов экипажа вывела пассажирок из самолета. Путешественницам пришлось покупать новые билеты на рейс другой авиакомпании за 1000 долларов (около 94,8 тысячи рублей).

«Не очень приятно, когда тебя выделяют за то, что ты женщина и выбираешь самовыражение таким образом. Особенно при том что в самолете были другие люди в укороченных топах и спортивных бюстгальтерах», — пожаловались Тереза и Тара.

По данным источника, девушки связались с авиакомпанией по поводу инцидента, но не получили ответа. Они также проверили правила дресс-кода на сайте перевозчика и обнаружили, что не нарушали его.

«Это чистая дискриминация. Он [бортпроводник] не назвал нам причину, по которой он нас выгнал, кроме как: "О, я же сказал вам надеть свитеры"», — возмутились пассажирки.

В феврале похожий случай произошел на рейсе американской авиакомпании Delta Airlines. Член экипажа пристыдила и едва не сняла с рейса пассажирку за отсутствие лифчика.

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      Алина Черненко
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