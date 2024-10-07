Российский военный рассказал о специфике боев в Курской области

Артиллерист ВС РФ Акула: бои в Курской области отличаются от других направлений

Специфика работы российских артиллеристов в Курской области существенно отличается от других направлений, в частности от Херсонской области, рассказал командир расчета М-36 с позывным Акула. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, из-за активности противника ежедневный расход боеприпасов достигает от 60 до 110 снарядов, однако порой бывает и больше. Он уточнил, что в Курской области боевые действия идут более активно.

«В Херсонской области их продвижению мешает Днепр. А здесь поля, деревни... Мы постоянно в работе — больше людей, больше техники, больше целей», — указал он. По словам военного, есть плановые и срочные цели. «Не даем им никуда пройти, а сами двигаемся вперед», — подчеркнул он.

10 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев.