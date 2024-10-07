Xiaomi закроет ОС в своих смартфонах

Xiaomi сделает ОС в своих смартфонах более закрытой по всему миру

Китайская корпорация Xiaomi намерена сделать ОС своих смартфонов закрытой. Об этом в своем X заявил известный инсайдер под ником Chunvn8888.

По информации инсайдера, в Xiaomi хотят закрыть возможность разблокировки загрузчика (bootloader unlocking). Эта опция операционной системы позволяет тонко настраивать устройства, получать права администратора (root), удалять встроенные приложения и добавлять новые функции.

Chunvn8888 отметил, что Xiaomi уже закрыла данную функцию для китайских пользователей, объяснив, что сделала это в интересах безопасности и для защиты гаджетов от взлома. Специалист полагает, что Xiaomi отключит функцию bootloader unlocking на своих девайсах в 2025 году по всему миру.

По словам авторов блога XiaomiTime, разблокировка загрузчика является важнейшей особенностью телефонов китайского бренда. «Довольно долго одной из сильных сторон Xiaomi была свобода, предоставляемая пользователям», — заметили специалисты.

В материале говорится, что решение Xiaomi сильно повлияет на пользовательский опыт, а также вызовет разочарование среди фанатов бренда. В Xiaomi не стали комментировать слухи.

В конце сентября китайская корпорация назвала дату анонса и ключевые особенности своего нового флагманского смартфона. Топовый аппарат с процессором Snapdragon 8 Elite получит название Xiaomi 15 и будет анонсирован 23 октября.