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04:27, 28 сентября 2024Наука и техника

Xiaomi назвала дату анонса нового флагмана

Xiaomi 15 на базе чипа Snapdragon 8 Elite выйдет 23 октября

Фото: Jason Lee / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi назвала дату анонса и ключевые особенности своего нового флагманского смартфона. На это обратило внимание издание Wccftech.

Компания опубликовала тизер, на котором раскрыла название топового телефона — он будет называться Xiaomi 15. Отличительной особенностью гаджета окажется новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

Анонс устройства на базе чипа Snapdragon 8 Elite наметили на 23 октября 2024 года. В тизере также указано, что аппарат будет иметь камеру от Leica. Однако неизвестно, выйдет ли флагман для китайского рынка, или будет доступен глобальным потребителям сразу.

Журналисты Wccftech отметили, что Xiaomi раскрыла название нового процессора Qualcomm. Судя по дате запуска Xiaomi 15, чип Snapdragon 8 Elite должны представить официально до конца октября. Также авторы медиа предположили, что кроме топовой версии процессора компания выпустит упрощенную модель Snapdragon 8 Plus и специальную версию для премиальных смартфонов Samsung Galaxy S25.

Ранее источники Reuters рассказали, что корпорация Samsung собралась уволить от 15 до 30 процентов сотрудников. Увольнения связаны с тем, что пережившая серьезный спад компания восстанавливается медленнее, чем ее конкуренты.

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      Андрей Ставицкий
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