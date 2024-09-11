Крупнейший производитель электроники запланировал массовые увольнения

Reuters: Samsung собрался уволить от 15 до 30 процентов сотрудников

Крупнейший в мире производитель смартфонов, телевизоров и прочей техники Samsung Electronics собрался сократить до 30 процентов сотрудников к концу 2024 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в компании.

Речь идет о работниках зарубежных подразделений этого южнокорейского техногиганта. Количество специалистов по продажам и маркетологов уменьшится на 15 процентов, а административный персонал — на 30 процентов.

При этом, согласно последнему отчету компании, в конце 2023 года в Samsung работали в общей сложности 267,8 тысячи человек. Почти половина, 147 тысяч, трудились за рубежом. Большая их часть была занята производством и разработками. Что касается сегмента продаж и маркетинга, то здесь речь идет о 25,1 тысячи работников.

Издание отмечает, что запланированные сокращения могут быть вызваны тем, что компания, пережившая серьезный спад и падение прибылей до 15-летнего минимума, восстанавливается медленнее, чем ее конкуренты. К числу последних в первую очередь относятся Apple и Huawei. Кроме того, в Samsung возникли проблемы с производством в Индии, где рабочие бастуют из-за заработной платы.

Акции Samsung Electronics 11 сентября торгуются на самом низком уровне за 16 месяцев. Аналитики снизили свои оценки прибыли компании, обратив внимание на слабое восстановление спроса на смартфоны и персональные компьютеры.

Ранее сообщалось, что акции Samsung Electronics потеряли более 3 процентов цены после того, как упали ценные бумаги крупнейшего в мире производителя чипов Nvidia. Также подешевели акции компаний полупроводниковой промышленности: Renesas Electronics на 8,5 процента, Tokyo Electron на 8,55 процента, а Advantest на 7,74 процента. В Южной Корее на 3,15 процента снизились акции Kospi.