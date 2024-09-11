Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 11 сентября 2024Экономика

Крупнейший производитель электроники запланировал массовые увольнения

Reuters: Samsung собрался уволить от 15 до 30 процентов сотрудников

Фото: Samsung Electronics / Reuters

Крупнейший в мире производитель смартфонов, телевизоров и прочей техники Samsung Electronics собрался сократить до 30 процентов сотрудников к концу 2024 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в компании.

Речь идет о работниках зарубежных подразделений этого южнокорейского техногиганта. Количество специалистов по продажам и маркетологов уменьшится на 15 процентов, а административный персонал — на 30 процентов.

При этом, согласно последнему отчету компании, в конце 2023 года в Samsung работали в общей сложности 267,8 тысячи человек. Почти половина, 147 тысяч, трудились за рубежом. Большая их часть была занята производством и разработками. Что касается сегмента продаж и маркетинга, то здесь речь идет о 25,1 тысячи работников.

Материалы по теме:
Как выбрать смартфон для ребенка? Советы родителям и список недорогих моделей
Как выбрать смартфон для ребенка?Советы родителям и список недорогих моделей
20 июня 2024
В мире начался передел рынка смартфонов. Какие устройства будут покупать россияне в 2024 году?
В мире начался передел рынка смартфонов.Какие устройства будут покупать россияне в 2024 году?
17 января 2024

Издание отмечает, что запланированные сокращения могут быть вызваны тем, что компания, пережившая серьезный спад и падение прибылей до 15-летнего минимума, восстанавливается медленнее, чем ее конкуренты. К числу последних в первую очередь относятся Apple и Huawei. Кроме того, в Samsung возникли проблемы с производством в Индии, где рабочие бастуют из-за заработной платы.

Акции Samsung Electronics 11 сентября торгуются на самом низком уровне за 16 месяцев. Аналитики снизили свои оценки прибыли компании, обратив внимание на слабое восстановление спроса на смартфоны и персональные компьютеры.

Ранее сообщалось, что акции Samsung Electronics потеряли более 3 процентов цены после того, как упали ценные бумаги крупнейшего в мире производителя чипов Nvidia. Также подешевели акции компаний полупроводниковой промышленности: Renesas Electronics на 8,5 процента, Tokyo Electron на 8,55 процента, а Advantest на 7,74 процента. В Южной Корее на 3,15 процента снизились акции Kospi.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      Трампа сравнили с щенком на дебатах с Харрис

      Наряд Кэти Холмс раскритиковали в сети словами «вытаскивает бутылки из мусора»

      Стало известно о состоянии поджегших в российском аэропорту вертолет детях

      МИД России пригрозил Западу уничтожением новых поставок ATACMS

      В Раде упрекнули генералов ВСУ за родственников с гражданством России

      Российская прокуратура решила проверить обстоятельства поджога вертолета детьми

      Токаев помиловал Сыроежкина

      В СК заявили о поиске новых пострадавших от банды российских подростков

      Песков прокомментировал информацию о прилете БПЛА в Мурманскую область из Норвегии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше