Великобритания пообещала работать над освобождением заложников в Газе

Стармер: Великобритания продолжит работать над освобождением заложников в Газе

Великобритания продолжит работать над освобождением заложников в Газе. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, пишет ТАСС.

Политик отметил, что освобождение заложников в секторе Газа, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, остается приоритетом для Лондона. «Мы не сдадимся, пока они не будут возвращены», — пообещал он.

По словам премьера, 7 октября 2023 года можно считать самым темным днем в еврейской истории со времен Холокоста. Он добавил, что Лондон выступает за немедленное прекращение огня в Газе и Ливане.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что дальнейшая эскалация в секторе Газа не поможет освобождению заложников. По словам представителя МИДа, целенаправленная работа российской стороны помогла добиться вызволения нескольких граждан Израиля.