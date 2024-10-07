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01:07, 7 октября 2024Мир

Великобритания пообещала работать над освобождением заложников в Газе

Стармер: Великобритания продолжит работать над освобождением заложников в Газе

Фото: Omar Ashtawy / Global Look Press

Великобритания продолжит работать над освобождением заложников в Газе. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, пишет ТАСС.

Политик отметил, что освобождение заложников в секторе Газа, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, остается приоритетом для Лондона. «Мы не сдадимся, пока они не будут возвращены», — пообещал он.

По словам премьера, 7 октября 2023 года можно считать самым темным днем в еврейской истории со времен Холокоста. Он добавил, что Лондон выступает за немедленное прекращение огня в Газе и Ливане.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что дальнейшая эскалация в секторе Газа не поможет освобождению заложников. По словам представителя МИДа, целенаправленная работа российской стороны помогла добиться вызволения нескольких граждан Израиля.

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      Марина Совина
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