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18:53, 8 июня 2024Мир

Назван путь к освобождению российских заложников в секторе Газа

МИД РФ: дальнейшая эскалация в секторе Газа не поможет освобождению заложников

Фото: Emad Abu Shawiesh / Reuters

Решению всех неотложных гуманитарных проблем, включая освобождение остающихся в секторе Газа заложников адекватно отвечает не дальнейшая эскалация, а скорейшее прекращение боевых действий. Такие пути решения конфликта назвал посол России в Израиле Анатолий Викторов.

По словам представителя МИДа, целенаправленная работа российской стороны помогла добиться вызволения трех российских граждан и нескольких граждан Израиля. Дипломаты и военные продолжат прилагать последовательные усилия по скорейшему возвращению остающихся в секторе Газа соотечественников. По его словам, вопрос освобождения заложников оставался для нас одним из приоритетных с первого дня эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

«В ходе состоявшегося 7 июня телефонного разговора Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль И. Кацем особое внимание было уделено вопросу удерживаемых в секторе Газа российских граждан, была подтверждена важность энергичных усилий для вызволения всех заложников», — подчеркнул Викторов.

Ранее в субботу, 8 июня, стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила четверых заложников, которых удерживала в плену палестинская группировка ХАМАС. В числе освобожденных — гражданин России 27-летний Андрей Козлов. Кроме него освобождены 25-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 и 40 лет, похищенные 7 октября в ходе нападения ХАМАС на Израиль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. После того как Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, МИД Израиля заявил о намерении отозвать послов из этих стран для консультаций и пообещал серьезные последствия.

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