Бывшего главу минздрава Херсонской области отдали под суд за хищение 300 миллионов рублей

СК завершил дело о коррупции экс-главы минздрава Херсонской области Ильмиева

Завершено расследование уголовного дела о коррупции бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Ему и семерым его сообщникам из ведомства вменяется хищение денежных средств и взяточничество. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2022 году Ильмиев вступил в преступный сговор с главным бухгалтером минздрава и руководителями региональных учреждений здравоохранения для совершения должностных преступлений. Они похитили из бюджета 300 миллионов рублей, выделенных на зарплату сотрудникам.

В 2023 году Ильмиев, по данным СК, получил через посредников взятку на сумму 26 миллионов рублей за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Еще 11,6 миллиона рублей ему передали за заключение другого госконтракта, но в момент получения денег он был задержан сотрудниками ФСБ.

Под стражей экс-министр за взятку в один миллион рублей сотруднику следственного изолятора пытался улучшить условия в камере.

Суд по ходатайству следствия арестовал имущество фигурантов дела на сумму почти 200 миллионов рублей.

10 сентября сообщалось о передаче в суд уголовного дела бывшего руководителя второго отдела СУ СКР по региону Дениса Захожих, который пользовался арестованным автомобилем Toyota Land Cruiser в личных целях. Машина была оформлена на мать Ильмиева и считалась вещественным доказательством по делу.