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02:25, 10 сентября 2024Силовые структуры

В суд передали первое уголовное дело о злоупотреблении силовиков в Херсонской области

«Ъ»: следователя Херсонской области обвинили в использовании арестованного авто

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В суд передали первое уголовное дело о злоупотреблении силовиков в Херсонской области, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, бывшего руководителя второго отдела СУ СКР по региону Дениса Захожих обвиняют в использовании арестованного автомобиля Toyota Land Cruiser в личных целях. Машины была оформлена на мать заключенного в СИЗО за растрату бывшего и.о. министра здравоохранения по региону Вадима Ильмиева и считалась вещественным доказательством по делу.

Уголовное дело в отношении Дениса Захожих было возбуждено в декабре 2023 года по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). К этому моменту полковник юстиции уже вышел на пенсию. Отмечается, что задержан бывший следователь был в Керчи спустя неделю. После утверждения Генпрокуратурой обвинительного заключения дело было передано по месту совершения преступления, в Генический районный суд Херсонской области.

Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Материалы дела направлены в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу.

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      Марина Совина
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