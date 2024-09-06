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18:00, 6 сентября 2024Силовые структуры

Украинского шпиона из Херсона отдали под суд

В Херсоне гражданин Украины предстанет перед судом за шпионаж

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы дела направлены в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу.

По данным ФСБ России, мужчина с февраля по апрель 2022 года занимался сбором и передачей Главному управлению разведки Украины данных о местах дислокации и передвижениях российских войск на территории Херсонской области. Также он собирал информацию о военной технике и вооружении, отмечая их географические координаты.

Эти сведения могли быть использованы для нанесения удара по Российской армии, отметили в прокуратуре. Шпиона выявили сотрудники управления ФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

3 сентября Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя, который готовил теракт в Крыму по заданию спецслужб Украины. Мужчину 1978 года рождения признали виновным также в незаконном хранении взрывчатых веществ и в государственной измене в форме шпионажа.

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      Любовь Ширижик
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