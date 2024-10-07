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04:19, 7 октября 2024Мир

Дипломат напомнила предупреждения России о действиях НАТО

Дипломат Жданова: предупреждения России о действиях НАТО плохо доходят до Запада

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Запад с трудом понимает предупреждения России о последствиях действий НАТО. Ее слова приводит РИА Новости.

Жданова напомнила предупреждения России о действиях НАТО и напомнила, что попытки альянса спровоцировать конфликт с Москвой грозит катастрофическими последствиями.

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«Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом. В этих условиях корректировки, которые будут вноситься в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, можно и нужно считать определенным сигналом недружественным странам», — сказала дипломат.

Ранее Жданова заявила о подготовке НАТО к вооруженному столкновению с Россией. «Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями», — отметила она.

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      Марина Совина
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