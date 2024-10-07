Дипломат заявила о глубоком интересе Глобального Юга к позиции РФ по СВО

Дипломат Жданова: Глобальный Юг проявляет интерес к позиции РФ по СВО

Представители стран Глобального Юга проявляют глубокий интерес к позиции России по специальной военной операции (СВО), заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она подчеркнула, что это происходит, несмотря на то, что международные организации не могут «дать какую-то адекватную реакцию на преступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», чтобы совместно способствовать разрешению ситуации на Украине. Министр отметил, что данная платформа задумана как открытая группа, которая стремится к инклюзивному диалогу.