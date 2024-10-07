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19:18, 7 октября 2024Экономика

Россиянам дали советы при покупке квартиры с долгами за «коммуналку»

Эксперт Бондарь: долги за капремонт переходят новому хозяину квартиры

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Долги во взносам за капремонт переходят новому владельцу квартиры вместе с правом собственности. Что делать, если прежний хозяин жилплощади оставил после себя задолженность по «коммуналке», «Газете.Ru» пояснил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Это связано с тем, что такие взносы считаются неотъемлемой частью обязательств, связанных с владением недвижимостью», — уточнил он. Однако не все долги автоматически начисляются новому собственнику — незнанием этого пользуются управляющие компании и ТСЖ. Отвоевать законное можно, запросив детальную выписку по имеющимся задолженностям. Нужно обратить внимание, чтобы в документе было указано, за какой период они сформированы.

Разобраться в ворохе коммунальных долгов и отстоять свои права поможет специалист. «В таких случаях может потребоваться юридическая помощь для защиты своих прав. Бывает, что единственным выходом становится обращение в суд для признания незаконными требований о погашении чужих долгов», — посоветовал Бондарь.

Тем не менее важнее изначально удостовериться в том, что квартира свободна от долгов старых хозяев. Перед заключением сделки не мешает потребовать с продавца справку об отсутствии долгов, а также проверить информацию о коммунальных выплатах в обслуживающей организации, добавил собеседник издания.

Ранее россиянам перечислили запрещенные ремонтные работы в жилом доме. Так, по закону не допускается объединять жилые комнаты с кухней, оборудованной газовой плитой.

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      Виктория Клабукова
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