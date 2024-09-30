Россиян предупредили о недопустимых ремонтных работах

Депутат Гаврилов: кухни с газовыми плитами нельзя объединять с жилыми комнатами

Ремонт, подразумевающий объединение жилой комнаты с кухней, запрещен, если в квартире стоит газовая плита. Какие работы недопустимы по закону, NEWS.ru разъяснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Также закон запрещает устанавливать на балконе батареи центрального отопления и демонтировать несущие стены. Кроме того, под ограничения подпадает присоединение чердачного или подвального помещения к жилплощади и любые модификации, грозящие перекрытием доступа к общедомовым системам вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения и другим инженерным коммуникациям, предупредил Гаврилов.

Депутат напоминает, что любые работы, которые предусматривают объединение, перемещение комнат или коммуникаций, изменение предназначения помещений требуют согласования с управляющей компанией, жилищной инспекцией и местной администрацией. Некоторые виды ремонта также нельзя проводить без согласия соседей. В целом перепланировка может быть узаконена, если она не угрожает безопасности жильцов и целостности здания.

Без предварительного согласования собственник может провести косметический ремонт: покрасить стены, поклеить обои, уложить плитку, кафель, ламинат, линолеум. С оговорками возможна замена окон и дверей, остекление балкона без изменения проемов. Также без согласования разрешается менять старые трубы и перемещать электроплиту в границах кухни. Не требуется разрешение для замены встроенной мебели, если новая будет расположена в том же месте, уточнил собеседник издания.

Однако самостоятельно выводить на фасад дома антенну или кондиционер нельзя, подчеркивает Гаврилов. Для этого необходимо уточнять, имеется ли у управляющей компании такое разрешение — в противном случае монтаж должны одобрить соседи.

Если жилье куплено в ипотеку, то некоторые виды ремонтных работ придется согласовывать с банком. В частности, это касается перепланировки, влияющей на технические характеристики квартиры.