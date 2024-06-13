Россиянам рассказали о подводных камнях при ремонте ипотечного жилья

Проект перепланировки ипотечной квартиры необходимо согласовывать с банком

Проект перепланировки квартиры, купленной в ипотеку, необходимо согласовывать с банком. О чем нужно помнить, взявшись за ремонт ипотечного жилья, пояснили в пресс-службе министерства жилищной политики Подмосковья.

Обыкновенный ремонт не требует одобрения финансовой организации. Другое дело, если перепланировка изменит технические характеристики жилья — если, к примеру, будут объединены кухня и гостиная, и квартира вместо трехкомнатной станет двухкомнатной. Закон об ипотеке запрещает портить состояние ипотечной недвижимости, снижая ее стоимость сверх того, что вызывается нормальным износом. Перепланировку и переустройство банк относит к обоснованным рискам.

В конце мая Госдума приняла законопроект, разрешающий продажу заложенного по ипотеке жилья. Сделать это россияне смогут в случае, если банк-залогодержатель еще не запустил процесс взыскания.

Ранее россиян предупредили о рисках оформления жилищных ссуд. Эксперты призывают не прибегать к импульсивным шагам: ошибочно оценив свои возможности, ипотечник может влезть в кредитную кабалу. Заранее необходимо учитывать и другие затраты, помимо выплат по ипотеке: расходы по потребительскому кредиту, страховке, «коммуналке» и ремонту. Ради них граждане нередко берут дополнительные кредиты.