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19:17, 7 октября 2024Путешествия

Дорогу из России в Грузию временно закрыли

Росгранстрой: движение авто в Грузию через «Верхний Ларс» закрыли

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Движение автомобилей по дороге из России в Грузию через «Верхний Ларс» временно закрыли из-за ремонта на грузинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгранстрой.

Уточняется, что на грузинском контрольно-пропускном пункте оборвался интернет-провод.

Ранее российский путешественник побывал в продуктовом магазине в Грузии и раскрыл цены на продукты. По его словам, если в Москве пакет молока в зависимости от упаковки, производителя и магазина можно купить за 70-100 рублей, то в грузинской столице самый дешевый вариант стоит 120 рублей по акции.

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      Марк Успенский
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