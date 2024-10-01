Россиянин описал цены на продукты в Грузии словами «нам такое не по карману»

Российский путешественник побывал в продуктовом магазине в Грузии и раскрыл цены на продукты. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Я заглянул в минимаркет в Тбилиси и ошалел от ценообразования, — возмутился автор. — Нам такое не по карману». Блогера удивили цены на молочные продукты.

По его словам, если в Москве пакет молока в зависимости от упаковки, производителя и магазина можно купить за 70-100 рублей, то в грузинской столице самый дешевый вариант стоит 120 рублей по акции. «Ну а элитное российское молоко "Простоквашино" обойдется в 386 рублей. Жесть», — резюмировал он.

Путешественник также привел стоимость других продуктов: яйца — 192 рубля за десяток, майонез — 457 рублей за 0,8 литра, оливковое масло — 850 рублей за 0,25 литра, водка «Столичная» — 952 рубля за 0,5 литра.

Этот же блогер рассказывал, чем его впечатлило тбилисское метро. «Местами оно напоминает полузаброшенную угольную шахту или бункер на случай ядерной войны», — выразил мнение он.