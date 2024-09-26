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05:31, 26 сентября 2024Путешествия

Россиянин описал метро в Тбилиси словами «местами напоминает бункер»

Фото: ზვიად ავალიანი / Wikimedia

Российский путешественник побывал в Тбилиси и рассказал, какое впечатление на него произвело метро в грузинской столице. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор назвал тбилисскую подземку худшей на всем постсоветском пространстве. «Тесное, шумное, темное, некрасивое, местами оно напоминает полузаброшенную угольную шахту или бункер на случай ядерной войны», — такими словами описал он увиденное.

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Блогер также обратил внимание на большое количество пассажиров в метро: он ни разу не видел пустых вагонов, а ехать сидя даже не в час пик оказалось большой удачей. «Столпотворение тут такое, что впечатлит и москвича!» — заключил он.

Другая туристка раскрыла, как в Грузии на самом деле относятся к россиянам. Ее опасения о том, что грузины не расположены к путешественникам из соседней страны, не подтвердились.

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      Мария Борисова
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