Россиянин описал метро в Тбилиси словами «местами напоминает бункер»

Российский путешественник побывал в Тбилиси и рассказал, какое впечатление на него произвело метро в грузинской столице. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор назвал тбилисскую подземку худшей на всем постсоветском пространстве. «Тесное, шумное, темное, некрасивое, местами оно напоминает полузаброшенную угольную шахту или бункер на случай ядерной войны», — такими словами описал он увиденное.

Блогер также обратил внимание на большое количество пассажиров в метро: он ни разу не видел пустых вагонов, а ехать сидя даже не в час пик оказалось большой удачей. «Столпотворение тут такое, что впечатлит и москвича!» — заключил он.

Другая туристка раскрыла, как в Грузии на самом деле относятся к россиянам. Ее опасения о том, что грузины не расположены к путешественникам из соседней страны, не подтвердились.