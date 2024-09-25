Россиянка побывала в Грузии и раскрыла истинное отношение местных к русским

Россиянка побывала в Грузии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским туристам. Своей историей она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Девушка по имени Алина рассказала, что приехала в Тбилиси в середине сентября, чтобы повидаться с друзьями. По ее словам, она очень долго решалась на эту поездку.

«Я слышала, что грузины, мягко сказать, не расположены к туристам из России, — пояснила она. — Поэтому мне не хотелось ехать в ту страну, где мне не рады. Но, к счастью, мои опасения не подтвердились».

Путешественница отметила, что ни разу не столкнулась с неприязнью или хамством со стороны местных. Наоборот, как указала россиянка, они вели себя максимально доброжелательно.

«Никаких косых и недовольных взглядов, — добавила она. — Более того, когда грузины узнавали, что я из России, они часто переходили с английского языка на русский. Да и вообще, меня поразило, что на улицах постоянно слышалась русская речь».

Кроме того, туристка указала, что за последние годы в Тбилиси открылось большое количество ресторанов, кафе и баров с русскоязычным персоналом. «Кстати, меню в таких заведениях было тоже на русском языке», — резюмировала она.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась с молодым человеком на Аляску и раскрыла истинное отношение местных соотечественников к России. По ее словам, русские на Аляске наслаждаются всеми благами американской жизни и даже не думают ехать в Россию.

