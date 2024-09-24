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05:30, 24 сентября 2024Путешествия

Россиянка раскрыла истинное отношение соотечественников с Аляски к России

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась с молодым человеком на Аляску и раскрыла истинное отношение местных соотечественников к России. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, русские на Аляске наслаждаются всеми благами американской жизни и даже не думают ехать в Россию. При этом они мечтают о том, чтобы полуостров вернулся в состав РФ.

«Для многих это не столько мечта, сколько тупо (в хорошем смысле) ностальгический порыв. Для них Аляска — была и остается частью Великой России, исторический кусочек, который был "несправедливо" утерян», — объяснила блогерша.

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Автор заметила, что никто из них не готов к жизни в сегодняшней России. «Мечтая о возвращении Аляски в состав России, они совершенно не хотят вернуться туда сами, сталкиваться с проблемами, с которыми живут миллионы людей в России», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Канаде и рассказала, что там повсюду слышится русская речь. По ее мнению, эта страна кажется соотечественникам вполне понятной и близкой.

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