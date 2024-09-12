Россиянка описала поездку в Канаду фразой «повсюду слышится русская речь»

Российская тревел-блогерша, путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и описала поездку в страну фразой «повсюду слышится русская речь». Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что для россиян Канада кажется вполне понятной и близкой страной. «Во-первых, климат: снег, длинные зимы, замерзшие озера, березы, грибы и ягода в лесу — все это привычно для нас, — пояснила она. — Во-вторых, здесь есть ощущение безопасности».

По словам блогерши, соотечественники, уставшие от политических потрясений и экономических неопределенностей, стремятся к стабильности, а Канада как раз и предлагает такую жизнь.

«Россияне видят в Канаде не просто место, где можно устроиться, но и перспективу для будущего поколения, — добавила Ершова. — Тут хотят рожать, и много рожают, тем самым дарят детям билет (паспорт) в современный мир, заочно любя Россию».

Ранее эта же путешественница описала живущих в Канаде русских фразой «они здесь по-настоящему хозяйничают». При этом девушка подчеркнула, что многие из них тоскуют по родине и всячески поддерживают ее с помощью символики.