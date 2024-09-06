Блогер поехала в Канаду и описала живущих в стране русских фразой «они здесь хозяйничают»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поехала в Канаду и описала живущих в стране русских фразой «они здесь по-настоящему хозяйничают». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Канаде россиян даже больше, чем в США, поэтому отовсюду слышится русская речь. При этом многие из них тоскуют по родине и всячески поддерживают Россию с помощью символики. «Вот эта позиция мне вообще непонятна. Тогда чего сидеть здесь по 25 лет на одном месте и работать на канадское правительство, когда так хочется в Россию?» — задалась вопросом блогерша.

Она заметила, что русские хорошо смогли обжиться в Канаде, везде можно найти отечественные магазины и продукты. «Поход по городу в какой-то момент превратился в прогулку по московскому Арбату — кругом русские речи, вывески, да и сам дух соотечественников ощущается буквально везде», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала бесящие особенности страны, «полной грехов и пороков». В частности, ее поразило, что американцы любят показывать средний палец по поводу и без.