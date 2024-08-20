Россиянка побывала в США и назвала бесящие особенности страны «грехов и пороков»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и назвала бесящие особенности страны, «полной грехов и пороков». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы любят показывать «фак» (кулак с поднятым средним пальцем) по поводу и без. «Едешь себе спокойно по дороге, никому не мешаешь, а тут бац — сзади летит машина, самым позорным образом подрезает тебя, и водитель показывает средний палец, да еще плюется в твою сторону», — объяснила она.

Блогерша заметила, что в России тоже можно встретить вспыльчивых людей, однако в США «это прямо-таки национальный цирк на колесах». Кроме того, россиянку раздражает, что американцы любят создавать новые правила. «Везде висят таблички с указаниями, что можно и чего нельзя. Парк, стоянка, магазин, туалет, чих, пук — все строго расписано, вплоть до того, где парковаться на ночь строго нельзя», — описала она.

При этом странно, заметила автор, что свои же правила они соблюдают избирательно. К примеру, на дорогах происходит настоящий хаос, заключила туристка.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла соотечественникам «горькую правду» о США. По ее словам, американцы похожи на детей, которые абсолютно не знают, как на самом деле нужно жить, и «заедают бургерами свои проблемы и неудовлетворенность».

