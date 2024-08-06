Тревел-блогерша побывала в США и раскрыла россиянам «горькую правду» об этой стране

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и раскрыла соотечественникам «горькую правду» об этой стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации назвала Америку страной иллюзий и отметила, что для комфортной жизни там нужно прикладывать много усилий. «Американцы сейчас в моих глазах больше похожи на детей, которые абсолютно не знают, как на самом деле нужно жить. Они существуют только примитивной жизнью, заедая бургерами свои проблемы и неудовлетворенность», — пояснила она.

По словам Ершовой, в США очень трудно найти продукты без химических добавок и консервантов. «Все это приправлено тоннами сахара и соли. Неудивительно, что американцы часто страдают от ожирения и прочих болезней, связанных с питанием», — рассудила блогерша.

Кроме того, она заявила, что никакой свободы в Америке нет. На каждом углу стоят камеры и даже за распитие пива на улице можно получить штраф, объяснила Ершова.

Ранее эта же блогерша пожаловалась на высокие цены в супермаркетах США. Ершова рассказала, что она хотела оформить бонусную карту в одном из супермаркетов, по которой продукты получалось бы покупать с большими скидками, но выяснилось, что такие карты туристам не выдают.