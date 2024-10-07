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09:44, 7 октября 2024Ценности

Дуа Липа показала фото в откровенном кожаном наряде

Британская певица Дуа Липа показала фото в откровенном кожаном корсете

Фото: @dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа показала фото в откровенном кожаном наряде. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых предстала в черном боди на молнии и черных кружевных колготках. Поверх она надела корсет из аналогичного материала на широких бретелях и с глубоким декольте. В качестве обуви звезда выбрала сапоги на высоком и широком каблуке.

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Свой образ исполнительница дополнила многочисленными украшениями серебристого цвета, завитыми в локоны волосами оттенка бургунди и ярким макияжем.

В сентябре Дуа Липа в облегающей майке приспустила штаны на фото. Знаменитость предстала в белом спортивном костюме, который состоял из свободных штанов и кофты на молнии.

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      Карина Черных
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