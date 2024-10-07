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17:23, 7 октября 2024Ценности

Экс-солистка «Серебра» показала лицо с обесцвеченными бровями

30-летняя российская певица Катя Кищук показала лицо с обесцвеченными бровями
Катя Кищук

Катя Кищук. Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала измененную внешность. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в лиловой блузке с оборками и лаком на ногтях в тон. Также она надела черный чокер с массивной буквой К, украшенной стразами.

В то же время певица распустила волосы, сделав гладкую укладку, и продемонстрировала крупным планом лицо с обесцвеченными бровями и блестками на коже.

Ранее в октябре Катя Кищук в нижнем белье снялась для рекламы мерча отечественного бренда чипсов «Пакет картошки».

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      Карина Черных
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