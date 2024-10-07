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12:06, 7 октября 2024Экономика

Европейская страна снизит расходы на инвалидов и отпуска

Bloomberg: дефицит бюджета Норвегии требует сократить отпуска и пособия
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Правительство Норвегии в 2025 году выделит меньше средств из фонда национального благосостояния на текущие потребности. Об этом со ссылкой на Минфин европейской страны сообщает Bloomberg.

Согласно заявлениям ведомства, расходы фонда сократятся до 2,5 процента вместо прогнозируемых 2,6. Бюджет страны останется стимулирующим, однако его дефицит без учета нефтяной экономики вырастет до 10,9 процента от ВВП. В номинальном выражении он увеличится до 460 миллиардов крон.

Один из крупнейших производителей энергоносителей в Западной Европе наращивал расходы на украинских беженцев и национальную оборону благодаря неожиданной прибыли от экспорта нефти, полученной после введения санкций против России. Также наращивать траты удалось за счет обесценения кроны, которое привело к увеличению размера фонда благосостояния и которое позволило не повышать расходы сверх трех процентов от размеров фонда.

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Нехватка средств в казне исключает повышение расходов на ряд направлений, отмечают эксперты. Международный валютный фонд (МВФ) призывает страну придерживаться нейтральной бюджетной позиции и провести реформы по сокращению отпусков по болезни и пособий по инвалидности, чтобы избежать долгосрочного давления на бюджет. К этому аналитиков подталкивают прогнозы по снижению доходов от ископаемого топлива.

На фоне стремления властей Евросоюза (ЕС) максимально снизить собственную зависимость от российских энергоресурсов Норвегия стала главным поставщиком природного газа в Европу. Так, по итогам 2023 года ключевым экспортером этого вида топлива в ЕС стала нефтегазовая компания Equinor. За 12 месяцев Норвегия поставила европейским потребителям более 109 миллиардов кубометров, что составило около 30 процентов от общего потребления газа в Европе.

В марте 2023 года Нацбанк Норвегии сообщил, что в 2022 году общегосударственные доходы от продажи нефти и газа составили 161 миллиард долларов, что на 150 процентов больше, чем в 2021 году. На этом фоне некоторые представили власти, например Социалистическая левая партия, а также Союз охраны природы и Климатический фонд Норвегии, стали называть страну «военным спекулянтом», объясняя, что страна наживается на кризисе на Украине.

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      Вячеслав Агапов
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