Глава МАГАТЭ осудил заявление ГУР Украины об убийстве работника ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: угрозы по отношению к сотрудникам ЗАЭС неприемлемы

Угрозы в адрес работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются неприемлемыми и противоречащими принципам безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Он осудил заявление Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое не стало опровергать свою причастность к убийству сотрудника ЗАЭС. Гросси призвал стороны конфликта к сдержанности, подчеркнув, что действия против персонала ЗАЭС угрожают ядерной безопасности.

«Любые заявления, указывающие на дальнейшие ответные меры, которые потенциально затрагивают персонал ЗАЭС, были бы неприемлемы. Подобные угрозы лишают сотрудников, не несущих ответственности за общую политическую и военную ситуацию, минимальных стандартов условий труда, позволяющих им выполнять свою работу надлежащим образом», — сказал глава МАГАТЭ.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла связь с резервной линией электропередачи на 36 часов. «Потеря линии электропередачи 330 киловольт на этой неделе показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот», — отметил он.