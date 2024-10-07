Глава Минобороны отреагировал на переход Гродовки в ДНР под контроль России

Глава МО РФ Белоусов поблагодарил участвовавших в боях за Гродовку военных

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим, участвовавшим в боях за Гродовку в Донецкой народной республике (ДНР) и поблагодарил их за выполнение боевых задач. Так министр отреагировал на переход населенного пункта под контроль России, об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

В поздравлении Белоусов особо отметил заслуги военных из 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Зенигородско-Берлинской и 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской бригад.

«Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — приводит слова Белоусова Минобороны.

О переходе Гродовки под контроль России стало известно сегодня, 7 октября. Контроль над Гродовкой установили военнослужащие группировки российских войск «Центр».