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12:20, 7 октября 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: армия России заняла Гродовку в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России заняла Гродовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над Гродовкой установили военнослужащие группировки российских войск «Центр».

Окраина Гродовки находится примерно в десяти километрах от Покровска — важного логистического узла Вооруженных сил Украины.

Ранее в октябре российские войска заняли Угледар в ДНР, бои за который шли более двух лет. С успехом военнослужащих поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

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      Алан Босиков
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