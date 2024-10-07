Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: армия России заняла Гродовку в ДНР

Армия России заняла Гродовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над Гродовкой установили военнослужащие группировки российских войск «Центр».

Окраина Гродовки находится примерно в десяти километрах от Покровска — важного логистического узла Вооруженных сил Украины.

Ранее в октябре российские войска заняли Угледар в ДНР, бои за который шли более двух лет. С успехом военнослужащих поздравил министр обороны Андрей Белоусов.