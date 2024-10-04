Белоусов обратился к установившим контроль над Угледаром солдатам

Белоусов обратился к занявшим Угледар бойцам, поздравив их с успехом

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы бойцам, установившим контроль над городом Угледар Донецой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава военного ведомства отметил мужество, храбрость и отвагу солдат, которые те проявили в ходе боев на одном из самых ответственных направлений в зоне проведения спецоперации.

Белоусов сравнил российских военнослужащих с солдатами Красной армии, которые освобождали Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Всего в телеграмме упомянуты пять подразделений Российской армии: четыре бригады и один полк.

Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. До это появились неофициальные данные о переходе города под контроль российских войск. Об установлении контроля над населенным пунктом проинформировали президента России Владимира Путина. Бои за Угледар велись более двух лет.