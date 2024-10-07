Главу тайного общества истязателей обезьян посадили в тюрьму

В Британии мужчина, распространявший видео с пытками обезьян, попал в тюрьму

В Великобритании за решетку попал «Король пыток», который распространял видео с издевательствами над обезьянами. Об этом сообщает BBC News.

Арест 50-летнего Майка Маккартни стал результатом расследования BBC News. Журналисты обнаружили группу людей, занимающихся созданием жестоких видео, на которых детенышей длиннохвостых макак умерщвляют садистскими способами. Маккарти оказался главой этого тайного общества, собравшего истязателей обезьян со всего мира. Методы пыток обсуждались в Telegram, после чего съемку заказывали у видеомейкеров в Индонезии.

Маккартни собирал средства на съемки и распространял результат, но смог доказать, что никогда не отправлял деньги напрямую исполнителям. Признав себя виновным в сговоре, он избежал максимального семилетнего срока. Мужчину посадили в тюрьму на три года и четыре месяца.

После вынесения приговора судья заявил, что ему было непросто выбрать подходящее наказание, поскольку со злодеяниями подобного рода система правосудия еще не сталкивалась.

Ранее сообщалось, что в Великобритании были вынесены приговоры трем мужчинам, которые отрезали пенис, ногу и сосок 45-летнему Мариусу Густавсону по прозвищу «Евнуходел». Сам Густавсон увлекался экстремальной модификацией тела и провел не менее 29 операций, при которых у людей удаляли здоровые органы. Платные видеотрансляции подобных операций принесли ему не менее 200 тысяч фунтов стерлингов.

