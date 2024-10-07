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09:43, 7 октября 2024Из жизни

Грумер назвала пять худших пород собак для дома

Фото: Zumapress / Globallookpress.com

Пользовательница сети, много лет проработавшая грумером, рассказала о пяти породах собак, которые она никогда не стала бы держать дома. Но пост женщины в социальной сети обратило внимание издание The Sun.

На первое место в списке «худших собак» она поставила бельгийских овчарок разновидности малинуа. Грумер отметила, что эти собаки очаровательны, но «постоянно на взводе» и обладают неуемной энергией. Также она не стала бы заводить дома золотистого ретривера. «Это замечательные собаки, но требуют большого ухода за шерстью и сильно линяют», — написала женщина.

Бордер-колли, по ее мнению, слишком умны для домашнего содержания и часто пытаются «пасти хозяев». Грумер также сказала, что никогда бы не завела дома бигля. Она иронично поинтересовалась «входит ли лай круглые сутки в стандарт этой породы». Бульдогов женщина назвала слишком шумными и упрямыми, а также отметила, что у них часто возникают проблемы с дыханием.

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На последнее место грумер поставила бернских зенненхаундов, так как у них якобы «большие головы, в которых ничего не происходит».

Ранее кинолог из Великобритании рассказал, какие породы собак никогда бы не завел дома сам. Специалист, в частности, назвал такс слишком шумными и приставучими.

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      Никита Савин
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