Группа иностранцев изнасиловала россиянина

СК: группа иностранцев надругалась над жителем Симферополя

В Симферополе уроженцы одной из стран ближнего зарубежья изнасиловали местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, иностранцы обманным путем привели потепревшего в квартиру и надругались над ним.

Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела.

Ранее в Санкт-Петербурге 22-летняя местная жительница спрыгнула из окна квартиры на шестом этаже, спасаясь от мигранта-насильника.