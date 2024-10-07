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09:05, 7 октября 2024Силовые структуры

Группа иностранцев изнасиловала россиянина

СК: группа иностранцев надругалась над жителем Симферополя

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Симферополе уроженцы одной из стран ближнего зарубежья изнасиловали местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, иностранцы обманным путем привели потепревшего в квартиру и надругались над ним.

Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела.

Ранее в Санкт-Петербурге 22-летняя местная жительница спрыгнула из окна квартиры на шестом этаже, спасаясь от мигранта-насильника.

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      Екатерина Кашурникова
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